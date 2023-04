Heartstopper 2, annunciata la data di uscita della nuova stagione

La seconda stagione della serie TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con protagonisti Joe Locke e Kit Connor arriverà il 3 agosto

Un veloce salto sul set della seconda stagione di Heartstopper. I nuovi episodi della serie Netflix faranno il loro debutto il 3 agosto.

Dopo il successo della prima stagione, formata da otto episodi, Charlie e Nick torneranno tra i banchi di scuola tra amore, amicizia e crescita. La serie TV, basata sulla graphic novel della scrittrice britannica Alice Oseman, emozionerà nuovamente il pubblico.

La seconda stagione di Heartstopper arriverà sulla piattaforma di streaming questa estate, più precisamente il 3 agosto.

La serie ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali la vittoria nella categoria Best Musical Moment agli MTV Movie & TV Awards e una nomination come Best Drama Series ai Satellite Awards.