Doctor Who, Jinkx Monsoon sarà il nemico più potente di sempre VIDEO

Jinkx Monsoon, la sua carriera

Che Monsoon sia stata sempre attratta da arte e recitazione non è un mistero. A parlare chiaro è il suo curriculum: studi artistici, una laurea in teatro presso il Cornish College of the Arts di Seattle, la prima esperienza da drag queen in un locale della grande Seattle a 16 anni. Il nome da drag queen Jinkx Monsoon arriva presto, dopo uno scartato Heidi Destruction. Presto arrivano ingaggi, spettacoli e musical, partecipazioni a pellicole più o meno importanti fino alla consacrazione del grande pubblico con la vittoria nel 2013 di RuPaul’s Drag Race. La carriera è però solo agli inizi: passa dai documentari, con Drag Becomes Him, agli album musicali, The Inevitable Album e The Ginger Snapped. Nel 2022 vince anche la settima edizione di RuPaul's Drag Race All Stars, battendo altre quattordici drag queen conosciute. Non solo è stata annunciata la sua partecipazione a Doctor Who, Jinkx è stata anche la prima drag queen a interpretare il ruolo di Mama Morton nel musical più longevo di Broadway, Chicago. In 8 settimane di permanenza, ha battuto ogni record al botteghino. Lo showrunner di Doctor Who Russell T Davies ha commentato entusiasta: "In una galassia di comete e supernove, ecco che arriva la stella più grande di tutte. Doctor Who non sarà più lo stesso!"