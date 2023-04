Star Wars: The Bad Batch rinnovata per la terza e ultima stagione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La serie animata Star Wars: The Bad Batch sarà rinnovata per la terza e ultima stagione, che andrà in onda nel 2024 su Disney+. L’annuncio è stato dato lo scorso lunedì durante la Star Wars Celebration Europe 2023 dai produttori esecutivi Brad Rau, Jennifer Corbett e Athena Portillo. Nel corso del panel sulla serie è stato anche proiettato in esclusiva il teaser trailer della nuova stagione, che secondo il sito StarWars.com ha svelato l’Imperatore Palpatine fare visita sul Monte Tantiss al Dottor Royce Hemlock, esperto dei tentativi di clonazione dell’Impero Galattico: “È necessario che questa struttura rimanga sicura”. Il video ha poi mostrato i protagonisti, il gruppo di cloni geneticamente modificati Bad Batch, con il leader della Clone Force 99, Hunter, che ha citato la cattura di Omega (uno degli eventi che, insieme alla rivelazione dell’esistenza di una sorella della prigioniera e della morte del clone Tech, ha concluso la seconda stagione) nelle mani dell’Impero. “Non mi arrendo” ha detto dopo la giovane protagonista a Crosshair, dal momento che entrambi i personaggi sono apparsi sotto il controllo dell’istituzione. Il video ha infine mostrato diverse inquadrature dei cloni e dei personaggi di Rex e della cacciatrice di taglie Fennec Shand e ha così solleticato la curiosità del pubblico, ora in attesa di conoscere le novità della stagione finale della serie.