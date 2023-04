Jack Quaid, star di The Boys, è Superman nella serie animata

Novità in arrivo per My Adventures With Superman, la serie animata che avrà come protagonista Jack Quaid, la star di The Boys che stavolta vestirà simbolicamente i panni di Clark Kent/Superman. In queste ore Adult Swim ha pubblicato il primo teaser trailer della prossima serie DC, regalando interessanti anticipazioni al pubblico appassionato della saga.

La trama di My Adventures With Superman

“Una storia di formazione serializzata”, così Adult Swim ha descritto My Adventures With Superman. Nonostante non si abbia una data ufficiale di uscita, infatti, si conosce già bene la sinossi della serie. “La storia segue Clark mentre costruisce la sua identità segreta come Superman ed esplora le sue origini misteriose. Lois, sulla strada per diventare una reporter star, si unisce al fotografo Jimmy Olsen per rompere le storie che contano. Per tutto il tempo, Clark e Lois si stanno innamorando... mentre Lois si avvicina sempre di più alla scoperta della sua identità segreta! Il nostro trio condivide avventure, abbatte i cattivi, inciampa nei segreti e scopre cosa significa essere eroi a pieno titolo”.

A quanto pare, quindi, i protagonisti Lois e Clark sono rappresentati negli anni di attività al Daily Planet, quando si approcciano per la prima volta alla realtà dei superpoteri. Una trama che sembra ispirarsi ai film su Superman con Christopher Reeve, e che vede già confermate ben due stagioni diverse. Una fortuna se consideriamo che la Warner Bros ha già effettuato numerosi tagli alla produzione di serie televisive. Fortunatamente, però, My Adventures With Superman sembra essere stata più che confermata. A produrla saranno Matt Reeves, Bruce Timm e J.J.Abrams, che già in passato hanno avuto a che fare con un supereroe come Batman.