Django, anticipazioni del finale di stagione. Clip e foto

Mancano pochi giorni al finale di stagione di Django, la serie western Sky Original che omaggia il classico di Sergio Corbucci, in arrivo venerdì 17 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (disponibili anche on demand). Due episodi che porteranno a uno scontro di vedute e a una resa dei conti tra i personaggi di Django (Matthias Schoenaerts) e John (Nicholas Pinnock).

Dalla festa al duello Nelle due puntate di venerdì vedremo anche una spettacolare festa in maschera aperta anche agli estranei, piena di colore e vitalità, prima che la situazione precipiti nella violenza e che vada in scena il duello tra i due antagonisti già citati per il controllo di New Babylon. Potete vedere una clip che anticipa l'episodio 9 in testa a questo articolo, una che anticipa l'episodio 10 in coda allo stesso.

Una scena tratta dal nono episodio di Django

DJANGO, IL CAST Il cast: Matthias Schoenaerts interpreta l’iconico personaggio del titolo, accanto a Nicholas Pinnock nei panni di John Ellis, il visionario fondatore di New Babylon, a Lisa Vicari, che nella serie è invece Sarah, la figlia di Django, e a Noomi Rapace nel ruolo della potente e spietata nemica di Ellis, Elizabeth Thurmann. Tra gli altri interpreti: Jyuddah Jaymes, Benny O. Arthur e Eric Kole nei panni dei figli di John Ellis, Tom Austen in quelli del cowboy Eljiah Turner e Camille Dugay che sarà Margaret, la moglie di Django. Con Manuel Agnelli, Vinicio Marchioni, Thomas Trabacchi. E a omaggiare il mito del western di culto di Sergio Corbucci, la partecipazione straordinaria di Franco Nero.

Festa in maschera per il ritorno di Sarah. Scena tratta dall'episodio 9 di Django

DJANGO, AUTORI E PRODUTTORI Scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Max Hurwitz, Django è una prestigiosa serie TV in dieci episodi completamente girati in inglese prodotta per Sky e CANAL+ da Cattleya e Atlantique Productions (parte di Mediawan) e co-prodotta da Sky Studios e CANAL+, in collaborazione con STUDIOCANAL e Odeon Fiction e con il sostegno del Ministero della Cultura italiano e del governo rumeno.

Ancora un'immagine della festa in maschera al centro del nono episodio di Django

SINOSSI DELL’EPISODIO 9 Per celebrare il ritorno di Sarah, John decide che è tempo per una grande festa in maschera. Si aprono le porte di New Babylon per una notte memorabile in cui tutti sono i benvenuti. Elizabeth riesce segretamente a infiltrarsi e John, senza riconoscerla, balla con lei.

Noomi Rapace interpreta Elizabeth in una scena dell'episodio 10 di Django

SINOSSI DELL’EPISODIO 10 Dopo la festa in maschera Kevin attacca Elmdale. Questo dà il pretesto perfetto a Elizabeth per assemblare un esercito e attaccare New Babylon. La battaglia finale sta per iniziare quando tutti i segreti vengono a galla. Sarah, Django, John ed Elizabeth si ritrovano al centro dello scontro. La battaglia si conclude, nonostante alcune vittime. A New Babylon viene instaurata una nuova leadership.