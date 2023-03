"The Chosen" la serie tv sulla vita di Gesù presentata in Senato

Al Senato, nella sala Caduti di Nassirya, è stata presentata la serie tv “The Chosen”, basata sulla vita di Gesù di Nazareth, creata, diretta e co-scritta dal regista americano Dallas Jenkins. In onda su Netflix ora anche in italiano (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Si è tenuta oggi, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, su iniziativa del capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, la conferenza stampa di presentazione della serie tv “The Chosen”, la prima serie tv che racconta la vita di Gesù giunta alla sua terza stagione sulle sette previste e in onda su Netflix anche in lingua italiana.

"Un grande evento", come ha sottolineato la stesso senatore Malan durante la conferenza stampa "perché offre una visione accurata della vita di quei tempi, strettamente fedele ai Vangeli. E offre una grande ricostruzione della realtà sociale, politica, culturale di quell’epoca". "Abbiamo l’opportunità - ha aggiunto ancora il capogruppo di Fratelli d'Italia - di vedere un Gesù non iconizzato, ma un uomo semplice che vive con persone semplici, condividendo le loro difficoltà, ma portando il suo straordinario messaggio. Emergono la sua divinità e umanità allo stesso tempo, è un uomo che prepara da mangiare, che si stanca. Si incontra Gesù così come lo hanno incontrato i suoi contemporanei. Sosteniamo dunque la produzione per altre serie, che coprano il ricchissimo contenuto dei Vangeli”. La serie è stata presentata in un clima di grande emozione ed ha visto, la presenza oltre che del senatore Lucio Malan, il responsabile dell'espansione internazionale della serie, Kyle Young, e i tre attori protagonisti della serie: Lara Silvia (Eden nella serie), Giavani Cairo (Taddeo nella serie) e Jordan Ross (Giacomo il minore nella serie).

Ispirata alla vita e alle opere di Gesù, presente su Netflix, da qualche mese anche in italiano, e sulla propria App Gratuita (la terza nel settore dell'intrattenimento più scaricata in assoluto), "The Chosen", giunta alla sua terza stagione (ne conta sette) è oggi tra le serie Tv piu' viste nel mondo. Prodotta interamente con il sostegno dei suoi fan attraverso una grande attivita' di crowdfunding (raccolti oltre 10 milioni di dollari solo per produrre la prima stagione), e' stata tradotta in 62 lingue.Una serie dal successo planetario. Diretta e co-scritta dal regista Dallas Jenkins, è ambientata principalmente in Giudea e Galilea nel I secolo , si incentra sulla vita di Gesù e sulle diverse persone che lo incontrarono e lo seguirono. La serie è interpretata da Jonathan Roumie nei panni di Gesù, accanto a Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Noah James e George H. Xanthis.