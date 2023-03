Attack on Titan 4 parte 3 uscirà il 4 marzo, il trailer

Sono uscite le nuove entusiasmanti immagini che rivelano alcuni dettagli sull’avventura anime Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il nuovo trailer di Attack on Titan 4 pubblicato ufficialmente da Pony Canyon, introduce molti dei personaggi che Eren e il suo team dovranno affrontare nell'emozionante battaglia finale per il futuro dell'umanità. Durante lo speciale in cui il trailer è stato presentato per la prima volta, lo staff dell'anime ha anche annunciato che i SiM, il gruppo che ha eseguito i temi di apertura della Parte 2 di Attack on Titan, sono tornati per realizzare la nuova sigla della serie, Under the Tree. Attack on Titan 4 parte 3 approderà in simulcast su Crunchyroll, in lingua originale con i sottotitoli, ma senza doppiaggio italiano, il 4 marzo. L'orario d'uscita per l'Europa è fisato alle 15:25 GMT.

Attack on Titan 4 parte 3: di cosa parla Attack on Titan 4 parte 3 riprende subito dopo la decisione cruciale di Eren nella Parte 2, in cui ha rilasciato migliaia di Colossal Titans all'interno delle mura di Paradis Island nel corso di un enorme evento chiamato "The Rumbling". L'ultimo trailer giustappone una versione più giovane e innocente di Eren al suo sé attuale, in cui abbraccia il concetto di libertà permettendo ai Titani di abbattere i muri che tengono confinata l'umanità, per come la vede lui.

Le origini di Attack on Titan Il manga originale Attack on Titan di Hajime Isayama è stato pubblicato sulla rivista Bessatsu Shonen da settembre 2009 ad aprile 2021. Sebbene Wit Studio abbia prodotto le stagioni 1-4 dell'anime Attack on Titan, MAPPA è ora al timone di The Final Season, con Yuichiro Hayashi come regista e Hiroshi Seko come responsabile della composizione della serie. I direttori principali dell'animazione della serie sono Daisuke Niinuma e Manabu Akita. Tomohiro Kishi è il character designer principale. Attack on Titan è attualmente tra le serie manga più vendute di tutti i tempi, con oltre 110 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo, a partire da settembre 2022. Ha anche ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel corso degli anni, tra cui il Kodansha Manga Award in 2011, il Premio Attilo Micheluzzi nel 2014 e il Premio Sugoi Japan per la migliore serie manga nel 2015, tra gli altri. Nel 2015 è stata adattata in un film live-action in due parti dal regista di Shin Ultraman Shinji Higuchi. Recentemente è stato anche adattato in un musical teatrale dal regista Go Ueki con la direzione musicale di KEN THE 390.