Napoleon, Steven Spielberg rivela nuovi dettagli della miniserie

L’idea di un film su Napoleone venne a Stanley Kubrick dopo il suo 2001: Odissea nello spazio , che ebbe un successo enorme. La volontà, decisamente ambiziosa, era quella di effettuare le riprese tra Francia, Romania e Regno Unito, mettendo in scena epiche battaglie con 40.000 soldati. Per il ruolo del protagonista, Stanley Kubrick pensò a David Hemmings e Jack Nicholson: Audrey Hepburn avrebbe dovuto interpretare invece Giuseppina. Tuttavia, lo scarso successo di Guerra e Pace di Sergei Bondarchuk e di Waterloo fecero desistere Stanley Kubrick. Alcuni spunti vennero da lui utilizzati per Barry Lyndon, per il resto il progetto venne accantonato.

Il lavoro di Stanley Kubrick

Per il suo film su Napoleone, Stanley Kubrick condusse lunghissime ricerche: vide ogni film su di lui, lesse decine e decine di libri e di documenti storici, arrivando a conoscerne ogni segreto. Tuttavia, tradurre in opera la sua idea sarebbe stato molto costoso: anche prima di Guerra e Pace e di Waterloo, coi loro insuccessi, i produttori non volevano investire nel film. Tanto che, la pellicola, passò alla storia come "il più grande lungometraggio che non è mai stato fatto". Subentrò poi Steven Spielberg, che già per A.I. - Intelligenza Artificiale prese in mano un progetto incompiuto di Stanley Kubrick. Di Napoleon, Kubrick sarà il produttore esecutivo.