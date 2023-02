Bridgerton, il prequel La Regina Carlotta arriva il 4 maggio. Teaser

I fan di Bridgerton possono festeggiare. Ancora qualche mese e potranno vedere La Regina Carlotta, prequel in sei episodi della celebre serie prodotta da Shondaland e disponibile su Netflix dal 4 maggio (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick). L'annuncio è stato dato da Shondra Rhimes durante la tavola rotonda tenutasi a Londra il 14 febbraio, all'interno dell'evento organizzato per i fan di Bridgerton. Potete vedere il teaser di La Regina Carlotta, svelato proprio il 14 febbraio, nel video in testa a questo articolo.

La Regina Carlotta, il cast

Nel cast della serie figurano Golda Rosheuvel (regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprendono i loro ruoli di Bridgerton in questa miniserie. India Amarteifio (Line of Duty) interpreta la regina Carlotta da giovane, Michelle Fairley (Gangs of London) la principessa Augusta, Corey Mylchreest (The Sandman) il giovane Re Giorgio, e Arsema Thomas la giovane Agatha Danbury. Nel cast anche Sam Clemmett (Harry Potter e la maledizione dell'erede – West End and Broadway, The War Below) nei panni del giovane Brimsley, Freddie Dennis (The Nevers) in quelli di Reynolds e Richard Cunningham (The Witcher) in quelli di Lord Bute. Infine, Tunji Kasim (Nancy Drew) interpreta Adolphus, Rob Maloney (Casualty) il medico reale, Cyril Nri (Cucumber) Lord Danbury e Hugh Sachs (Bridgerton 1 e 2) Brimsley (da anziano).