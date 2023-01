Cindy Williams, morta a 75 anni la star di Happy Days

VITA E CARRIERA

Nata il 22 agosto 1947 a Van Nuys, in California, Williams ha coltivato l’amore per la recitazione prima alla Birmingham High School e poi al Los Angeles City College. Volto di diversi spot pubblicitari, nei primi anni Settanta l’attrice è approdata nel mondo degli show televisivi con piccoli ruoli, ma il successo è arrivato grazie all’interpretazione di Laurie Henderson, per la quale Williams ha anche ricevuto una nomination ai BAFTA come Miglior attrice non protagonista, nel film American Graffiti diretto nel 1973 da George Lucas . Nel 1974 Williams ha poi recitato al fianco di Gene Hackman, Harrison Ford e Robert Duvall nella pellicola La conversazione diretta da Francis Ford Coppola . Nel 1975 l'attrice ha invece debuttato nella sitcom Happy Days in compagnia di Penny Marshall nei rispettivi ruoli della romantica e ottimista Shirley Feeney e della migliore amica Laverne DeFazio, protagoniste di un appuntamento a quattro con Richie (interpretato da Ron Howard) e Fonzie (interpretato da Henry Winkler). Dal successo riscosso dai personaggi è nato lo spinoff Laverne&Shirley sulla vita delle due amiche, coinquiline e colleghe nel reparto di imbottigliamento della birreria Shotz di Milwaukee. Andata in onda per otto stagioni dal 1976 al 1983, la sitcom è diventata la più guardata in televisione a partire dalla sua terza stagione e ha ricevuto sei candidature ai Golden Globes e una nomination agli Emmy. Negli anni Novanta Williams, rimasta alcuni anni lontana dalle scene, è tornata a recitare in diversi show televisivi, tra i quali Settimo Cielo. Ad aprile l'attrice avrebbe inoltre debuttato su Amazon Prime con il suo ultimo lavoro, la breve serie musicale Sami. “Cindy è stata mia amica e collega professionale dal momento in cui l’ho incontrata sul set di Happy Days nel 1975. Nemmeno una volta sono stato in sua presenza senza che lei fosse gentile, premurosa e cortese" ha dichiarato Henry Winkler dopo la sua morte. "Il talento di Cindy era senza limiti. Non c’era nessun genere che non avrebbe conquistato. Sono così felice di averla conosciuta”.