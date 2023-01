Adama Niane è morto: recitò nella serie TV Netflix Lupin

È morto all’improvviso a 56 anni Adama Niane . A darne notizia sono state numerose testate giornalistiche internazionali, che però non riferiscono le cause del decesso dell’attore della fortunata serie Netflix Lupin (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La star era nata a Parigi il 23 agosto 1966, e non erano note patologie pregresse alla morte. La sua scomparsa segue quella di Lisa Loring , la prima storica interprete di Mercoledì nella serie della Famiglia Addams negli anni Sessanta. Numerose le testimonianze degli amici e dei colleghi che in queste ore l’hanno ricordato.

Il ricordo dei colleghi

Tra i primi a lasciare un messaggio di cordoglio social per la morte di Adama Niane c’è Omar Sy, che con lui ha condiviso il set di Lupin per Netflix. L’attore, salito alla ribalta principalmente per l’interpretazione di Quasi amici, ha scritto un toccante tweet in francese per ricordare Adama Niane: “Porgo le mie profonde condoglianze ai familiari di Adama Niane, un attore immenso al fianco del quale ho avuto la possibilità e il piacere di recitare. Un uomo di rara bontà... Che la sua anima riposi in pace”. Anche Olivier Abbou, regista di Get In, ha voluto ricordare l’attore con un messaggio social, lui che ha lavorato con successo in diverse occasioni con Niane: “È con immensa tristezza che ho appreso della scomparsa di Adam Niane, con cui ho avuto il piacere di lavorare alle 2 stagioni di Maroni e in Fury. Non ci siamo separati per 4 anni, condividendo intense avventure umane e artistiche in tutto il mondo, in Guyana, a Saint-Pierre e Miquelon e persino a Lille (appunto!). Era impegnato, illuminato, integro, talentuoso, potente. È stato il mio eroe, un amico e un complice”.