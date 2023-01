The Last of Us, il primo episodio disponibile al canale YouTube di Sky

Da oggi al canale YouTube di Sky il primo episodio di quella che per la critica mondiale, è già la serie dell’anno: THE LAST OF US , l’attesissima serie HBO dal videogame di culto firmato Naughty Dog per le piattaforme PlayStation®

Da oggi al canale YouTube di Sky il primo episodio di quella che per la critica mondiale, sebbene sia partita solo a gennaio, è già la serie dell’anno: THE LAST OF US , l’attesissima serie HBO dal videogame di culto firmato Naughty Dog per le piattaforme PlayStation®. Sky sceglie così di rendere disponibile per tutti, dalle 9.00 di questa mattina, la serie creata da Craig Mazin (Chernobyl) e da Neil Druckmann (già dietro al successo del videogioco. La serie più chiacchierata del momento, l’adattamento che tutti i fan stavano aspettando, atteso ogni lunedì con un nuovo episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.

Se la critica internazionale non ha avuto dubbi - “The Last Of Us è migliore di qualunque adattamento di un videogame possa venirvi in mente” (Indiewire), “Rimane fedele al videogioco e colpisce allo stesso modo” (The Washington Post), “Disperatamente commovente, una miscela fenomenale di horror e tanto cuore” (The Guardian) - la serie ha in breve conquistato anche la stampa e le testate di settore di casa nostra: per Rolling Stone “The Last of Us diventerà una pietra miliare per tutto il mondo dell’entertainment audiovisivo”; Esquire l’ha definita “un manuale d’istruzioni per tutti i futuri adattamenti di questo genere”; per Il Corriere della Sera si tratta di “una serie di qualità sopraffina”; per Everyeye la serie è la “migliore trasposizione da un videogame di sempre”; “Prima sconvolge e poi emoziona fino alle lacrime”, promette Coming Soon.

la storia

The Last Of Us racconta una storia che si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.