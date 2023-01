I Griffin, creata con l'AI una versione live action VIDEO

Sulla piattaforma è apparsa una sigla ispirata alle sit-com anni '80 che mostra come sarebbero Peter, Lois e gli altri se fossero interpretati da attori “reali”. Il risultato, però, è piuttosto inquietante Condividi

Come sarebbero i Griffin se, invece di una serie animata, fossero una sit-com in live action anni '80? A rispondere alla curiosa domanda ci ha pensato un utente Youtube, che ha deciso di sfruttare l'intelligenza artificiale per "trasformare" i personaggi animati in attori in "carne ed ossa".

I Griffin nel mondo “reale” approfondimento Chloë Grace Moretz e il meme de I Griffin: Tutti mi prendevano in giro Ed ecco allora Peter, Lois, Quagmire, Cleveland e gli altri protagonisti della serie animata per adulti creata da Seth MacFarlane inseriti in una sigla che rimanda a quelle delle sit-com anni '80. Ad elaborare la versione live action dei personaggi animati ci ha pensato il profilo YouTube SonUzumakilchigo attraverso un programma grafico che sfrutta l'intelligenza artificiale. Ci sono naturalmente papò Peter, mamma Lois, i figli Meg, Chris e Stewie. E naturalmente anche il cane Brian, così come i vicini di casa Joe, Quagmire e Cleveland. Il risultato? Sicuramente realistico ma anche piuttosto inquietante. Negli anni si è discusso spesso sulla possibilità di realizzare un film in live-action dei Griffin (il titolo originale della serie è Family Guy) e lo stesso MacFarlane rivelò di avere in mente un progetto in tal senso. Il live-action però non vide mai la luce: a rendere difficile la trasposizione con attori sono, tra le altre cose, la forma della testa e il vocabolario di Stewie. Non sarebbe stato un problema, invece, rappresentare il cane parlante Brian visto che si sarebbe potuto fare un mix di animazione e attori reali. Al momento, però, pare proprio che i fan della serie si dovranno accontentare di queste “prove” realizzate tramite intelligenza artificiale.

Ariel è la principale del film Disney, "La Sirenetta". Principessa di Atlantica e figlia più giovane di Re Tritone, è affascinata dal mondo umano, e per questo è l'unica della sua famiglia a non temerlo. Quando si innamora del principe Eric, fa un patto con la strega del mare Ursula per andare sulla terraferma e farlo innamorare

Il successo dei Griffin La sitcom animata per adulti di Seth MacFarlane è stata presentata per la prima volta su Fox nel 1999 e presenta oltre 400 episodi. Segue i Griffin, una famiglia che risiede nella città immaginaria di Quahog, a Rhode Island. L'umorismo dissacrante delle battute fa riferimento spesso alla cultura popolare americana e le trame degli episodi molto spesso non seguono un senso logico, ma sono sempre dotate di una forte vena demenziale. Il cast originale include MacFarlane, che doppia diversi personaggi, Alex Borstein, Mila Kunis, Seth Green, Arif Zahir e Patrick Warburton. La serie fu chiusa nel 2003, ma venne riproposta su altre reti come TBS e Adult Swim e in DVD, riscuotendo un consenso tale da indurre la Fox alla produzione di nuovi episodi nel 2005.