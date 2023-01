La seconda stagione della serie tv al via con tutti i personaggi già noti e nuovi protagonisti Condividi

Il 12 gennaio è il giorno del ritorno della serie Vikings: Valhalla con una seconda stagione. Il pubblico è già in attesa di scoprire quali saranno le nuove avventure di un progetto che ha conquistato le simpatie di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Non era facile raggiungere il successo per la serie, visto che si tratta di uno spin-off e che solitamente i prequel e i sequel delle serie originali non riescono a catturare l'attenzione. Invece, Vikings: Valhalla ha una struttura narrativa del tutto (o quasi) indipendente, tale che la storia raccontata cammina sulle sue gambe e riesce a penetrare perfettamente negli interessi degli appassionati senza l'ancoraggio alla narrazione originale. Vikings: Valhalla piace anche perché, benché romanzata, racconta con tratti di veridicità quella che è stata la gloriosa epopea vichinga.

La fine della prima stagione di Vikings: Valhalla approfondimento Vikings: Valhalla, l'ambientazione: tutte le location della serie tv Attenzione, spoiler per chi non ha ancora visto l’ottavo episodio della prima stagione di Vikings: Valhalla. La seconda stagione riprende esattamente da dove la prima era stata interrotta: le truppe di Barbaforcuta si disperdono per Kattegat per combattere contro le forze di Olaf, mentre il nipote del re trova le tracce della mattanza compiuta da Leif, accecato dal dolore per la perdita di Liv. Senza più nulla da perdere, Leif si scaglia all’attacco del nipote di Barbaforcuta che, nel finale della prima stagione, sembra non avere più scampo davanti all’ira di Leif. Le domande alle quali la seconda serie dovrà dare risposte sono numerose. Olaf, che dopo aver ottenuto il trono a un prezzo altissimo, ha disertato, che fine farà? Chi prenderà il trono di Inghilterra: Emma o Ælfgifu? E Leif riuscirà a uccidere il nipote di Barbaforcuta?

La seconda stagione di Vikings: Valhalla GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv La seconda stagione dello spin-off di Vikings ritrova tutti i personaggi che il pubblico ha imparato a conoscere nella prima. C’è Harald Sigurdsson, che ambisce a conquistare il trono in Norvegia e che per questo motivo ha stretto un’alleanza con il re della Danimarca, che a sua volta punta a conquistare l’Inghilterra. Non mancheranno Leif Erikson e sua sorella Freydís, così come tutti i principali protagonisti dell’epopea Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ovviamente, per dare nuovo slancio al racconto, sono stati inseriti anche nuovi personaggi, tra i quali Harek, interpretato da Bradley James. È il regnante di Jómsborg e gli sceneggiatori lo descrivono come “un leggendario vichingo che proviene da un luogo di pagani ortodossi”.