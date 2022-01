Vikings: Valhalla, il teaser ufficiale della serie spin-off

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo spin-off di Vikings, una delle serie di punta di Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Se eravate a corto di atmosfere targate epoca dei vichinghi, con schizzi di sangue annessi, allora non perdetevi questo assaggio di ciò che a breve assaporeremo. Un piatto gustoso, ambientato oltre 100 anni dopo il finale della serie originale. Diretto da Jeb Stuart, lo show è atteso in tutto il mondo per il 25 febbraio

È uscito il teaser ufficiale di Vikings: Valhalla, la serie spin-off di Vikings, uno degli show di punta della celebre piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Se eravate a corto di atmosfere targate epoca dei vichinghi, con schizzi di sangue annessi, allora non perdetevi questo assaggio di ciò che a breve assaporeremo. Un piatto gustoso, ambientato oltre 100 anni dopo il finale della serie originale. Vikings: Valhalla è diretto da Jeb Stuart ed è atteso in tutto il mondo per il 25 febbraio. Siamo quasi prossimi al countdown, motivo per cui l’hype si fa sempre più alto. Complice in queste ore anche il teaser ufficiale, che non può che entusiasmare tutti i fan del franchise! Potete vedere il teaser trailer di Vikings: Valhalla nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Vikings: Valhalla

approfondimento

Vikings: Valhalla, il teaser trailer della serie sequel

La storia di Vikings: Valhalla è ambientata più di mille anni fa, all'inizio dell’XI secolo. Racconta la storia di alcuni tra i più celebri vichinghi mai esistiti, ossia l’esploratore leggendario Leif Eriksson (interpretato da Sam Corlett), sua sorella Freydis Eriksdotter (impersonata da Frida Gustavsson) e il principe del Nord Harald Sigurdsson (alias Leo Suter).



Assisteremo a un crescendo di tensione che porterà a un punto di rottura tra i capi vichinghi e la casa reale inglese. Punto di rottura assai sanguinario, chiaramente. Oltre alla frattura (anche di ossa, passateci la battuta...) tra vichinghi e reali, ci sarà anche una rottura in seno ai vichinghi stessi, divisi tra credenze cristiane e pagane.

I tre leggendari personaggi sopracitati incominceranno un viaggio a tappe per attraversare distese acquose così come terrene, solcando sia mari sia campi di battaglia.

Da Kattegat all'Inghilterra e oltre, i fratelli Leif e Freydis Eriksdotter e Harald Sigurdsson combatteranno strenuamente, sia per sopravvivere sia per primeggiare. Per loro infatti importante tanto quanto portare a casa la pelle è portarsi a casa la gloria.



Il cast di Vikings: Valhalla comprende Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson, Laura Berlin e David Oakes.



L’appuntamento è su Netflix a partire dal prossimo 25 febbraio, in tutto il mondo (nei Paesi in cui è attivo il servizio). Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.