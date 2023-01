"Ecco a voi Chippendales", la serie sugli spogliarellisti americani

Una storia vera, quella di un sogno diventato realtà nella “terra delle oppurtinità” come gli Stati Uniti.

Otto episodi dal’11 gennaio su Disney + (visibili anche tramite l’app di Sky Q) per raccontare la storia di un uomo dalle grandi ambizioni che fondò il più grande impero di spogliarellisti (maschi) al mondo.

Un club privato per donne, che di fatto sfondò il muro del pregiudizio e della morale del tempo.

“Ecco a voi i Chippendales” è una serie true crime che racconta la scandalosa storia di Somen "Steve" Banerjee, un immigrato indiano che è diventato l’improbabile fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo, senza permettere a nulla e nessuno di intralciarlo nel raggiungimento del suo obiettivo.

Il cast di “Ecco a voi i Chippendales” comprende Kumail Nanjiani (The Big Sick-Il matrimonio si può evitare... l'amore no), Murray Bartlett (The White Lotus), Juliette Lewis (Yellowjackets) e Annaleigh Ashford (American Crime Story)con guest star ricorrenti del calibro di Quentin Plair (The Good LordBird-La storia di John Brown), Robin de Jesús (tick, tick...BOOM!), Andrew Rannells (Girls5eva) e Spencer Boldman (Cruise), oltre a Nicola Peltz Beckham (Holidate) e Dan Stevens (Gaslit) sempre nel ruolo di guest star.