Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso: trama e cast della serie

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso è la nuova serie con Massimiliano Gallo (già visto in Imma Tataranni - Sostituto procuratore, con il ruolo del marito della protagonista) nei panni dell’ avvocato del titolo ispirato ai romanzi dello scrittore napoletano Diego De Silva intitolati Non avevo capito niente, Mia Suocera beve e Divorziare con stile. Diretta da Alessandro Angelini questa nuova serie segue un insolito avvocato che la Rai presenta così:: “Capace di dire cose grosse con l’aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l’amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza. Malinconico trascina il pubblico nelle sue vicende sgangherate e irrisolte mostrando il mondo attraverso uno sguardo ironico e autentico, costringendo a pensare, ridendo. Avvocato d’insuccesso, forse più psicologo che avvocato”.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: di cosa parla?

GUARDA ANCHE

Tutti i video sulle serie tv

Vincenzo Malinconico è un avvocato anomalo, un marito inaffidabile e un aspirante filosofo. Trascorre le giornate in modo precario con pochi clienti da assistere e le cause di scarsa importanza. Vive alla giornata e prende la vita con filosofia, ma anche la sua vita privata non è ben delineata dopo che l’ex moglie Nives lo ha lasciato ma ogni tanto ritorna da lui. Quando comincia a frequentare la collega Alessandra Persiano, Nives si indispettisce, ma per Malinconico tutto può cambiare da un momento all’altro quando viene assunto per difendere Mimmo ‘O Burzone, macellaio della camorra che sembra aver fatto a pezzi le vittime del sistema malavitoso.