Gli Anelli del Potere, tre attori del cast a Lucca Comics

Non ci sarà solo Tim Burton a Lucca Comics & Games. Amazon Prime Video ha deciso di fare le cose in grande per rispondere a Netflix e al lancio di Mercoledì, portando in Italia ben tre attori del cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, serie di cui si è appena conclusa la prima stagione i cui otto episodi sono disponibili sulla piattaforma streaming visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.