Doctor Who, BBC anticipa il futuro nella clip del finale di stagione

Un’apparizione a sorpresa nella storia di Jodie Whittaker ha rivelato qualche anticipazione sulla serie tv Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo la messa in onda dell’ultimo episodio di Doctor Who, la BBC ha pubblicato un video teaser ricco di azione per promuovere una serie di speciali sul Doctor Who in programmazione per il prossimo anno. David Tennant e Catherine Tate sono presenti insieme a Neil Patrick Harris e Ncuti Gatwa, star della serie Sex Education. Il teaser offre un primo sguardo allo speciale che andrà in onda alla fine del mese per celebrare il centenario della rete televisiva.

Apparizione a sorpresa di… approfondimento Neil Patrick Harris sarà il più grande nemico di sempre del Doctor Who La BBC ha spoilerato con le nuove immagini del teaser trailer pubblicato online. Jodie Whittaker si trasforma in David Tennant e lo showrunner Russell T. Davies ha confermato che Gatwa è in realtà il quindicesimo Doctor Who. Christopher Eccleston è stato il nono, Tennant il decimo, Matt Smith l’undicesimo, Peter Capaldi il 12 e Whittaker 13, il che significa che Tennant sarò anche il quattordicesimo, il che sembra significare che è un uomo diverso dal decimo Dottore. Ci sono stati imbrogli della rigenerazione prima, e ci sono milioni di modi in cui lo show spiega ogni cosa, ma Davies ancora non sta dirigendo ufficialmente la nuova stagione anche se già sta lanciando colpi di scena. Il ritorno di Tennant lo vedrà confrontarsi con un cattivo interpretato da Neil Patrick Harris, con i fan che ipotizzano che Harris potrebbe interpretare un classico nemico di Doctor Who, il Celestial Toymaker.

Di che parlerà lo speciale del Doctor Who? GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv In questo lungometraggio speciale si celebra l’ultima avventura del tredicesimo dottore. “Chi sta attaccando un treno proiettile in corsa ai margini di una galassia lontana? Perché i sismologi stanno scomparendo dalla Terra del 21° secolo? Chi sta deturpando alcuni dei dipinti più iconici della storia? Perché Dalek sta cercando di entrare in contatto con il Dottore? Il Dottore deve affrontare molteplici minacce e una battaglia all'ultimo sangue. “Il Potere del Dottore” sarà scritto da Chibnall e diretto da Jamie Magnus Stone, con il produttore uscente Matt Strevens che lo ha descritto come un "grande epico lungometraggio".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV Jodie Whittaker, la protagonista di Doctor Who in 20 foto Ecco l’attrice che dall’undicesima stagione della serie fantascientifica 'Doctor Who' interpreta il Tredicesimo Dottore (prima donna a ricoprirne il ruolo). Protagonista anche della dodicesima stagione, la dovremmo vedere anche quest’anno nella tredicesima. Ha vestito i panni di Beth Latimer nella serie 'Broadchurch', ha impersonato il duplice ruolo di Cath Hardacre e Alison “Ally” Sutton nella serie 'Trust Me' e ha recitato nel terzo e ultimo episodio della prima stagione di 'Black Mirror' Jodie Auckland Whittaker è l'attrice britannica che interpreta il Tredicesimo Dottore nella serie televisiva "Doctor Who". La Whittaker è nata a Huddersfield il 17 giugno 1982. Jodie Whittaker interpreta il Tredicesimo Dottore nella serie fantascientifica "Doctor Who" a partire dall'undicesima stagione. Jodie Whittaker è famosa anche per aver interpretato Beth Latimer nella serie drama "Broadchurch".

Il cast dello speciale Una storia di Deadline dice che Tennant e Tate appariranno entrambi in tre episodi speciali di Doctor Who che andranno in onda nel novembre del 2023, a più di un anno di distanza, e Davies promette che il 15° Dottore di Gatwa dovrà affrontare "mistero, orrore, robot, pupazzi, pericolo e divertimento", e sta dando a tutti "un anno per speculare" prima che "si scateni l’inferno". Tornerà anche Sacha Dhawan per l’uscita del Tredicesimo Dottore, e Dalek e Cybermen con Ashad faranno la loro apparizione. Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) aiuteranno il Dottore in una epica battaglia per la sopravvivenza insieme a Tegan Jovanka (Janet Fielding) e Sophie Aldred (Ace). Tra i volti familiari ci saranno anche Jacob Anderson e Jemma Redgrave.