Sono Lillo, trailer della serie tv e interviste ai protagonisti. VIDEO

La serie in otto episodi prodotta da Lucky Red con Prime Video sarà in streaming dal 5 gennaio sulla piattaforma visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick

Presentata alla Festa del Cinema di Roma

Sono Lillo è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma ed è stato rilasciato anche il trailer che potete vedere in alto su questa pagine, mentre embeddato in fondo all’articolo trovate un video con le interviste ai protagonisti. A partire da lui, Lillo Petrolo, comico noto dapprima in coppia col socio Greg, ex Iena, mattatore della prima stagione di Lol e guest star, nelle vesti di disturbatore ufficiale, della seconda.