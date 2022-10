The Watcher, le intenzioni della vera famiglia

approfondimento

The Watcher, la storia vera che ha ispirato la serie tv Netflix

The Watcher vede protagonisti Naomi Watts e Bobby Cannavale nella rivisitazione di un vero crimine. La protagonista di questa storia è una famiglia appena trasferitasi in una nuova, idilliaca villa nel New Jersey. Un giorno i due coniugi iniziano a ricevere una serie di lettere minacciose di uno stalker anonimo. La famiglia (reale) che ha ispirato la serie ha fatto sapere di non avere intenzione di rivivere gli strazianti accadimenti guardando la produzione Netflix. "Abbiamo contattato la famiglia Broaddus. Si sono rifiutati di commentare, ma vivono ancora qui nell'area di Westfield. E ci è stato detto che non hanno in programma di guardare lo spettacolo; il trailer è stato abbastanza traumatizzante", ha dichiarato il corrispondente di ABC News e volto di Good Morning America Eva Pilgrim, parlando durante il notiziario pomeridiano ABC7 di New York. Il progetto di Murphy ha preso proprio ispirazione dall'esperienza della famiglia Broaddus, raccontata per la prima volta in modo approfondito in un articolo del 2018 su The Cut. Nella serie i nomi dei protagonisti sono stati cambiati, con Derek e Maria Broaddus che sono diventati Dean e Nora Brannock. Ci sono voluti cinque anni prima che i Broadduses trovassero degli acquirenti per la loro dimora da 1,4 milioni di dollari, che hanno svenduto a 400mila dollari nel 2019.