Julianne Moore sarà protagonista di Mary & George, nuova serie Sky

L'attrice premio Oscar interpreterà il ruolo di Mary Villiers, donna che riuscì a manipolare Re Giacomo I attraverso il figlio George, per diventare tra le personalità più ricche e influenti della storia d'Inghilterra. Creata da DC Moore, la serie è ispirata al saggio The King's Assassin di Benjamin Woolley. Prodotta da Hera Pictures in associazione con Sky Studios. Su Sky (e in streaming su NOW) e su AMC nel 2023

La vincitrice del premio Oscar e vincitrice di un BAFTA Julianne Moore sarà la protagonista della nuova serie Sky Original e AMC Networks Mary & George, una serie in otto episodi basata sulla storia vera di Mary Villiers (Moore), che plasmò il suo bellissimo figlio, George, affinché potesse sedurre Re Giacomo I e diventare il suo onnipotente amante. Grazie a scandalosi intrighi, il duo di umili origini è diventato la coppia madre-figlio più ricca, più titolata e influente che l'Inghilterra avesse mai visto. L'inizio delle riprese è previsto nei primi mesi del 2023 per poi debuttare entro la fine dell'anno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW in tutti i paesi in cui Sky opera in Europa.

DALL'AUTORE DI KILLING EVE leggi anche Julianne Moore, amo il cinema che mi fa battere il cuore Prodotta da Hera Pictures in associazione con Sky Studios e ispirata al saggio The King's Assassin di Benjamin Woolley, Mary & George è scritta dall'acclamato autore DC Moore (Killing Eve, Temple). Il regista principale è Oliver Hermanus, il pluripremiato regista di Moffie e di Living, film di recente presentato con grande successo di critica al Sundance, a Venezia, Telluride, Toronto e Londra.

JULIANNE MOORE PROTAGONISTA leggi anche Festival di Venezia, Julianne Moore nominata Presidente della Giuria Julianne Moore ha vinto il Premio Oscar, il Bafta e l’Emmy Award, ed è la prima attrice americana ad essere premiata ai festival del cinema di Cannes, Berlino e Venezia. Lo scorso agosto è stata Presidente di giuria alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. "Mary Villiers fu una donna che, da sola, con le sue azioni riuscì a diventare una figura potente e influente nella Londra giacobina - ha detto l'attrice -. Portarla sullo schermo è una sfida impegnativa ma esaltante".

LE PAROLE DELLA PRODUTTRICE ESECUTIVA LIZA MARSHALL vedi anche Lisey’s Story: il trailer della serie di Stephen King "L'incredibile Julianne Moore è l’attrice dei nostri sogni nei panni di Mary - ha commentato Liza Marshall, Executive Producer for Hera Pictures - una donna che fu condannata dai suoi contemporanei ma che era sempre la persona più intelligente nella stanza. Donne indomite come Mary sono state troppo spesso cancellate dalla storia, ma con le brillanti sceneggiature di DC Moore e con Oliver Hermanus al timone, ci riapproprieremo della sua storia per creare una serie davvero unica e imperdibile".

LE PAROLE DELL'AUTORE DC MOORE leggi anche Django, presentata alla Festa del Cinema di Roma la serie western Sky "Da quando per la prima volta ho letto della vita di Mary Villiers, e di tutto ciò che ha ottenuto con suo figlio, George, sono stato ossessionato dall’idea di portare questa storia sullo schermo - ha dichiarato DC Moore, Writer & Executive Producer -. L’amore per gli uomini di Re Giorgio, spesso trascurato dalla storia, la straordinaria ascesa di Maria come donna in un modo maschile e, le (moltissime) conquiste sessuali e politiche di George: questa è una storia profondamente ricca eppure ancora del tutto inedita sullo schermo, quella di una coppia di commoners che ha conquistato qualunque cosa si trovasse davanti a loro".

SU SKY NEL 2023 vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv Mary & George è stata commissionata da Gabriel Silver, Director of Commissioning, e da Sam Hoyle, Commissioning Editor di Sky Studios, per Zai Bennett, MD of Content - Sky UK. Sam Hoyle sarà il produttore esecutivo per Sky Studios. Liza Marshall è produttrice esecutiva per Hera Pictures, insieme a DC Moore e Oliver Hermanus. Regista principale sarà Oliver Hermanus. La serie debutterà nel 2023 su Sky e in streaming su NOW nel Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera. AMC Networks la trasmetterà negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zalanda e India. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal per conto di Sky Studios.