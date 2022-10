Frasier, in arrivo il sequel su Paramount+

Frasier, cosa sappiamo sul sequel

La serie sequel di Frasier ritroverà quindi lo storico protagonista, lo psichiatra radiofonico Frasier Crane, che però si è spostato in un’altra città ed è diventato ricchissimo. La prima stagione, che sarà probabilmente composta da dieci episodi, oltre a Grammer non ritroverà altri personaggi storici ma solo nuovi ingressi. Resta possibile, comunque, l’apparizione di personaggi dello show originale come guest star. Non ci saranno però John Mahoney (che interpretava il padre di Frasier) e il cane Moose, alias il jack russell di Frasier: il primo è morto nel 2018, il secondo nel 2006. Alla sceneggiatura del progetto troviamo Chris Harris (How I Met Your Mother) e Joe Cristalli (Life in Pieces), che sono anche produttori insieme a Grammer, Tom Russo e Jordan McMahon. Kelsey Grammer lo scorso luglio aveva dichiarato che le riprese sarebbero cominciate ottobre. Poi, parlando dello script del pilot, aveva detto: “Sembra piuttosto buono. L’ho letto un paio di volte e ho pianto, quindi sappiate che sono felice”. E poi ancora, parlando del suo personaggio: "Frasier pensa che se ne andrà ed è abbastanza sicuro che la sua vita prenderà un'altra direzione e finirà per diventare ricco oltre i suoi sogni". L'attore ha anche suggerito che nel sequel accadrà qualcosa che lo metterà di nuovo in contrasto con suo fratello, e che si racconterà la relazione con il figlio ormai adulto, Frederick. Pare siano in lavorazione addirittura due stagioni della nuova serie, anche se al momento questa rimane un'indiscrezione non confermata da Paramount.