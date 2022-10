Dostoevskij, al via le riprese della serie Sky Original

Una in-house production Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica. La prima serie tv scritta e diretta dai Fratelli D'Innocenzo. Con Filippo Timi e con Gabriel Montesi, Carlotta Gamba, Federico Vanni. Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

LA SERIE in sei episodi

La serie, in sei episodi di cui i Fratelli D’Innocenzo sono anche sceneggiatori, è una in-house production Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica.

Talenti rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni grazie al fulminante esordio con La terra dell’abbastanza e al successo dei loro progetti successivi - Favolacce, Orso d'Argento per Sceneggiatura alla Berlinale, e America Latina - i Fratelli D’Innocenzo gireranno Dostoevskij fra Roma e dintorni fino a fine inverno. Arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW in tutti i paesi in cui Sky è presente, compresi Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera. NBCUniversal Global Distribution è il distributore internazionale, si occuperà delle vendite per conto di Sky Studios.

Come già annunciato DOSTOEVSKIJ avrà come protagonista Filippo Timi (Vincere, I delitti del BarLume, Favola, Le otto montagne) nei panni di Enzo Vitello, un brillante detective dal passato doloroso.