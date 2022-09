La serie Marvel Armor Wars con Don Cheadle verrà modificata in un film

Grandi manovre in casa Disney Plus, dove la serie Armor Wars con Don Cheadle diventerà un film . A riferirlo è il sempre ben informato Hollywood Reporter, che riferisce di una metamorfosi in atto per il prodotto , che dalle parti della Disney viene vissuta come una promozione per una produzione che pare avere un potenziale molto elevato. War Machine è un personaggio di punta dei prossimi lanci Marvel Cinematic Universe, tanto che ora la pellicola si prepara a sbarcare al cinema. Una strada inaspettata, che però dà la misura dell’investimento importate che si sta facendo sul prodotto.

I cambiamenti per Armor Wars

GUARDA ANCHE

Tutti i video sulle serie tv

Ovviamente, gli sceneggiatori sono ora al lavoro per trasformare il copione, scritto per un prodotto televisivo, in un adattamento cinematografico. Si tratta di fare un lavoro di rielaborazione e riscrittura per rendere la storia maggiormente concentrata e condensata in un tempo minore. Il tempo c’è, visto che stando a quanto riferito da Hollywood Reporter, le riprese non cominceranno prima del 2023. La pellicola è prevista in uscita nel 2024, anche se per il momento non è stato indicato il nome del direttore. Anche la trama è avvolta dal mistero ma non dovrebbero esserci molti dubbi sul fatto che sarà un adattamento dell’omonimo ciclo di storie degli anni Ottanta.