Jack Ryan 3, svelata la data d'uscita

Jack Ryan è una serie tv in onda su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) giunta alla sua terza stagione . Il protagonista è un analista della CIA che, dopo aver scoperto alcune transazioni sospette, interviene in prima persona per cercare di bloccare una nuova minaccia mondiale.

Quando esce la terza stagione di Jack Ryan

Mercoledì 21 dicembre è la data da cerchiare in rosso per i fan della serie tv, dal momento che Amazon Prime Video distribuirà la terza stagione. Come per le prime due, anche quest’ultima sarà composta da 8 episodi e vede il ritorno di John Krasinski nei panni del protagonista. La trama vede un Jack Ryan in fuga dopo essere stato coinvolto in una cospirazione più ampia, con la CIA e un’altra fazione che sono sulle sue tracce. Oltre a John Krasinski, nella terza stagione ritroveremo anche Wendell Pierce e Michael Kelly, rispettivamente nei panni di James Greer e Mike November. Come new entry, invece, troviamo Nina Hoss e Betty Gabriel in ruoli ancora sconosciuti. La serie tv Jack Ryan è una produzione di Amazon Studios, Skydance Television e Television Studios. Tra i produttori troviamo lo stesso John Krasinski, oltre a Brad Fuller, Andrew Form, Vaun Wilmott, Michael Bay e Allyson Seeger. Invece, per quanto concerne i produttori esecutivi, ci sono Tom Clancy, ideatore di Jack Ryan, Dana Goldberg, Mace Neufeld, Carlton Cuse, David Ellison e Bill Bost.