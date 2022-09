Il teaser trailer di You 4 svela la data d'uscita e nuovi personaggi

La quarta stagione della serie thriller Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) sarà divisa in due parti e accoglierà nel cast nuovi personaggi Condividi

You, la serie Netflix che segue le vicende dello stalker interpretato da Penn Badgley sta per tornare. Come annunciato durante l'evento Tudum, i nuovi episodi della storia di Joe Goldberg saranno disponibili sulla piattaforma streaming (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in due parti: la prima il 10 febbraio e la seconda il 10 marzo, per scoraggiare una maratona lampo degli spettatori più affamati che trasformano una novità in un prodotto stantio in poche ore.

Joe diventa Jonathan approfondimento You 4, Penn Badgley parla dei nuovi episodi Joe si fa chiamare Jonathan Moore da quando ha attraversato l’Oceano Atlantico lasciandosi alle spalle le sue disavventure, i suoi amori e i suoi peccati. Fuggito da Los Angeles dopo aver dato fuoco alla propria casa facendo credere a tutti che Love si sia tolta la vita, lo stalker più amato del piccolo schermo si è diretto in Europa. Qui si è costruito una nuova vita come Jonathan insieme a Marienne, interpretata da Tati Gabrielle, ma si sa…il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ben presto il suo interesse si sposterà su un’atra donna, Kate, la direttrice di una galleria d’arte che segna l’arrivo nel cast di Charlotte Ritchie.

New entry nel cast della serie Oltre a Charlotte Ritchie, You accoglie molti nuovi personaggi in questa quarta stagione, dieci per la precisione. Amy Leigh Hickman sarà Nadia, Ed Speleers vestirà i panni di Rhys, Tilly Keeper sarà Phoebe e Lukas Cage Adam. Insieme a questi anche Aidan Cheng, Niccy Lin, Eve Austin, Dario Coates e Ozioma Whenu, attori in gran parte provenienti da altre serie tv non solo Netflix.

Il teaser trailer di You 4 Nel breve teaser pubblicato online da Netflix, Joe fa una carrellata delle sue precedenti identità nelle stagioni precedenti per poi presentarsi al pubblico come un uomo nuovo che vive a Londra in un ambiente accademico e altolocato. Barba, completo elegante, sguardo determinato, introduce i vari personaggi che faranno parte della sua nuova avventura europea e termina con una velata minaccia a chiunque si metterà sulla sua strada…come sempre.