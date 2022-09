Regé-Jean Page reciterà nella serie reboot di Butch Cassidy per Amazon

Dopo aver raggiunto il successo con il period drama Netflix, nel futuro della star di Bridgerton una serie western e James Bond? Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Secondo le ultime notizie riportate da Dailymail la star di Bridgerton, Regé-Jean Page, sarà protagonista di un reboot di Butch Cassidy per Amazon. L’attore potrebbe debuttare nel genere western dopo aver raggiunto il successo con la serie Netflix in costume che ha conquistato il pubblico femminile fin dalla prima stagione. The Mirror ha annunciato che l’attore di 34 anni vestirà i panni di Butch, il personaggio reso famoso da Paul Newman nel film del 1969, una bella responsabilità senza dubbio.

Butch Cassidy: scopriamo qualcosa di più della serie La nuova serie Amazon sarà intitolata semplicemente Butch e la regia sarà affidata ai fratelli Russo, conosciuti soprattutto per alcuni cinecomics targati Marvel. La speranza della produzione è che questo prodotto per il piccolo schermo sia solo l’inizio di un franchise dalle molteplici possibilità di evoluzione. Nel cast ci sarà anche Glen Powell, visto recentemente in Top Gun Maverick, che vestirà i panni di Robert Redford nel ruolo di The Sundance Kid. Quest’ultimo e Regé-Jean Page sono anche produttori esecutivi della serie tv.

Butch Cassidy, il film originale vedi anche Bridgerton, Netflix fa causa al musical tratto dalla serie Diretto da George Roy Hill nel 1969, Butch Cassidy è considerato il 73° film più bello di tutti i tempi dall’American Film Institute e si basa su una storia vera. Un fuorilegge del selvaggio west, Robert LeRoy Parker, noto come Butch Cassidy, e il suo partner Longabaugh, The Sundance Kid, sono in fuga dopo una serie di rapine a un treno. In Bolivia conoscono Etta Place, interpretata da Katherine Ross, che diventa l’amante di Sundance. Avventura, amore, sparatorie, lunghe distese di terre sconfinate e polverose, per un film che ha fatto la storia.