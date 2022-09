Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur, il trailer della serie animata

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie animata in uscita il 10 febbraio 2023 su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Un progetto targato Disney Branded Television che vede Lunella diventare un'eroina che protegge la zona Lower East Side di New York. Si tratta di una tredicenne che si fa accompagnare da un altro vigilante ancor più improbabile di lei: un dinosauro da 10 tonnellate. La serie è prodotta da Laurence Fishburne, il Morpheus di Matrix Condividi

È appena uscito il trailer ufficiale di “Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur”, la serie animata che uscirà il 10 febbraio 2023 su Disney Channel, per approdare immediatamente dopo sulla piattaforma Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Si tratta di un progetto targato Disney Branded Television e vede Lunella diventare un'eroina che protegge la zona Lower East Side di New York. La protagonista è una tredicenne, ovvero una poco probabile vigilante di una città pericolosa come la Grande Mela. Eppure ad accompagnarla c'è un altro vigilante ancora più improbabile di lei: un dinosauro da dieci tonnellate!



La serie approfondimento Matrix 5, Keanu Reeves è pronto: "Se mi chiamano, ci sto" “Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur” vede nel cast vocale originale Diamond White che interpreta l’ugola di Lunella Lafayette e Fred Tatasciore nella parte di Devil Dinosaur.

Laurence Fishburne - celebre attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense diventato arcinoto al grande pubblico grazie al suo ruolo di Morpheus nei primi tre film della saga di Matrix - è il produttore esecutivo e inoltre dà la voce al personaggio di The Beyonder.



Durante le discussioni con i Marvel Studios circa un potenziale ruolo nel loro Marvel Cinematic Universe, il presidente Louis D'Esposito ha mostrato all'attore Laurence Fishburne (che è un grande fan dei fumetti) quello di Moon Girl e Devil Dinosaur.

Il personaggio di Moon Girl ha suscitato l'interesse dell'attore, che durante l'infanzia aveva divorato il fumetto originale di Moon-Boy e Devil Dinosaur. Da qui è nata la volontà di Fishburne di creare un progetto basato sul fumetto, progetto che alla fine si è risolto in una serie animata con protagonista il duo formato da Moon Girl e Devil Dinosaur.



Laurence Fishburne, il Morpheus di Matrix è un grande appassionato di fumetti

approfondimento Werewolf by Night: trailer del film horror Marvel in uscita a ottobre Ricordiamo che Laurence Fishburne ha doppiato il personaggio di Norrin Radd/Silver Surfer nel film “I Fantastici 4 e Silver Surfer” (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer), la pellicola del 2007 diretta da Tim Story.



Il 24 agosto 2019, durante il D23 Expo, Fishburne ha rivelato che la serie sarebbe stata rilasciata nel 2020 su Disney Channel, con la Disney Television Animation che avrebbe co-prodotto la serie. Questo dettaglio non è da poco, dato che si tratta della prima volta che Disney e Marvel hanno lavorato insieme per una serie animata.



Laurence Fisburne ha affermato che "Disney Channel è la piattaforma perfetta per esplorare questa piccola supereroina afroamericana e [lui] non vede l'ora che il loro pubblico si goda le avventure spensierate di Lunella e Devil Dinosaur”.



Cort Lae ha affermato - quando ancora era vicepresidente senior della Marvel Family and Entertainment - che "le avventure [di Moon Girl] con l'amico gigante, Devil Dinosaur, sono piene di tanta meraviglia e gioia, e questa storica partnership con Disney Television Animation e Cinema Gypsy Productions si è rivelata la formula giusta portarli in televisione”.



Lo show è basato sui personaggi omonimi della Marvel Comics ed è prodotto da Disney Television Animation, Marvel Animation e Cinema Gypsy Productions, con servizi di animazione forniti da Flying Bark Productions.



Tanti ospiti importanti in ogni puntata

approfondimento Tutti i film Marvel in ordine cronologico di uscita Per quanto riguarda la versione originale della serie, in ciascuna puntata ci saranno parecchi ospiti importanti, tra cui vi segnaliamo i seguenti nomi: Alison Brie (GLOW), Andy Cohen (Watch What Happens Live with Andy Cohen), Daveed Diggs (Broadway’s Hamilton), Maya Hawke (Stranger Things), Jennifer Hudson (Respect), Cliff “Method Man” Smith (Power Book II: Ghost), Cobie Smulders (How I Met Your Mother) e Wesley Snipes (Blade trilogy). E poi ancora ci saranno Omid Abtahi (The Mandalorian), Utkarsh Ambudkar (Ghosts), Michael Cimino (Love, Victor), Indya Moore (Pose) e Craig Robinson (The Office).



