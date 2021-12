Matrix 5, Keanu Reeves è pronto: "Se mi chiamano, ci sto"

Keanu Reeves, le sue parole

approfondimento

“Se mi invitano di nuovo, ci sto”, ha detto Keanu Reeves, precisando però di voler far parte di un eventuale quinto capitolo solo se alla regia ci sarà ancora una volta Lana Wachowski. Questa possibilità, secondo l'attore, è però molto remota. “Non penso ci sarà. Se dovessi fare un’ipotesi, azzarderei col dire che Lana non vuole fare un altro Matrix. Non lo possiamo sapere con certezza! Ma io ci sarò, in caso. Se mi invita di nuovo, ci sono!”, ha concluso Reeves. Per quanto riguarda le intenzioni della regista, la stessa Wachowski ha detto: “Ho iniziato a scrivere la sceneggiatura di Matrix Resurrections perché volevo raccontare la storia di due persone defunte che tornano in vita. Mi è venuto così, spontaneamente, non avevo né voglia né intenzione di cominciare una nuova saga”.