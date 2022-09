Werewolf by Night: trailer del film horror Marvel in uscita a ottobre

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Gli amanti del genere non potranno che essere in fervida attesa per l’uscita di Werewolf by Night, il nuovo capolavoro Marvel del quale nelle scorse ore è stato rilasciato il primo trailer. L’occasione sono stati i Marvel Studio dal D23Expo, l’evento che ormai tradizionalmente svela le novità più attese. Tra queste, per quanto riguarda le proposte Disney Plus, c’è anche il nuovo film che vedrà la luce ad Halloween, dedicato a uno dei personaggi più amati della Casa delle Idee. Marvel ha cercato la sorpresa con il trailer di questo nuovo prodotto che sarà visibile da ottobre su Disney plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), proponendo un prodotto lontano dai soliti canoni, che ha entusiasmato il pubblico anche grazie al sapiente utilizzo del bianco e nero. Una scelta non casuale ma fondamentale per la narrazione e, soprattutto, per richiamare il cinema horror degli anni Trenta e Quaranta.