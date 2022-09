È il 1984 quando Per vincere domani - The Karate Kid debutta sul grande schermo divenendo velocemente un vero e proprio cult. A distanza di circa tre decenni dall’uscita della pellicola, Ralph Macchio e William Zabka sono tornati a rivestire i panni di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence nella produzione targata Netflix.

approfondimento

Serie TV, tutti i video

In attesa dell’uscita dei nuovi episodi, in arrivo sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 9 settembre, il magazine ComicBook ha riportato le dichiarazioni delle giovani star della serie che hanno espresso grande entusiasmo per la possibilità di tornare a rivestire tra trent’anni i panni dei loro personaggi, come accaduto per i due protagonisti principali.