La sua vedova Taylor Simone Leonard è salita sul palco lo scorso sabato 3 settembre per ritirare il premio postumo. Visibilmente emozionata e con la voce rotta dalle lacrime, la donna ha dichiarato che suo marito sarebbe stato molto onorato di ricevere questo premio. Kevin Feige , tra i principali dirigenti della Marvel, ha affermato che “con il senno di poi, tutto questo è molto commovente”. Chadwick Boseman e Taylor Simone Leonard si sono conosciuti nel 2015 ma hanno tenuto segreto il loro matrimonio praticamente sino al giorno della tragica scomparsa dell’attore, quando con un comunicato fu riferito che “se n’è andato con la moglie e la famiglia al suo fianco”. Il suo ultimo film, uscito postumo, è Ma Rainey’s Black Bottom di George C. Wolfe e gli ha regalato un Golden Globe nel 2021 (anche qui postumo) nella categoria Miglior attore in un film drammatico , premio assegnatogli sei mesi dopo la sua scomparsa. Anche in quel caso, la sua vedova Taylor Simone Leonard si è recata per ritirare il premio decisamente emozionata. Chadwick Boseman è scomparso senza aver lasciato un testamento ufficiale. A tal proposito, la vedova ha deciso di dividere equamente la sua eredità di circa 2,3 milioni di dollari con i genitori Leroy e Carolyn Boseman.

La carriera di Chadwick Boseman

Dopo una serie di cortometraggi, l’attore ha debuttato al cinema nel 2008 con The Express di Gary Fleder. Nel 2016 appare in Gods of Egypt nel ruolo di Thot, ma la sua parte più iconica resta quella di Black Panther che, oltre ad apparire nel film omonimo, lo vediamo anche in Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019). Per il sequel Black Panther: Wakanda Forever, in uscita venerdì 11 novembre, la produzione ha deciso in suo onore di non sostituire il personaggio di Black Panther con un altro volto. Infine, per quanto concerne la carriera di Chadwick Boseman sul piccolo schermo, la sua parte più longeva è quella di Graham McNair in Persone sconosciute, ruolo che ha ricoperto per 13 episodi. Per il resto, tante sporadiche apparizioni in serie tv di successo come Cold Case – Delitti irrisolti, E.R. - Medici in prima linea, CSI: New York, Fringe e Law & Order – I due volti della giustizia.