The Imperfects, è uscito il trailer della serie Netflix

Serie TV

Da L’imperatrice al debutto dell’attesissimo Il signore degli anelli - gli anelli del potere: scopri le serie da non perdere a settembre

Harry Palmer - Il caso Ipcress (Sky): dal 7 settembre. Trama: Giovane e capace, a Berlino durante gli anni ’60 il sergente britannico Harry Palmer potrebbe finire in carcere per alcune attività illecite. Un agente dei servizi segreti britannici gli offre però un modo per evitare la prigione: diventare una spia