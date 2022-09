House of the Dragon, il tour dedicato alla serie tv approda a Milano

Dopo aver girato il Regno Unito, l'iconico Trono di Spade arriva in Italia. Dal 2 al 4 settembre in piazza Gae Aulenti. Siete all'altezza di ereditare il potere dei Sette Regni?

Dopo aver girato il Regno Unito, con tappa a Londra per la première Sky di House of the Dragon del 15 agosto scorso, l’iconico trono arriva anche a Milano. Dal 2 al 4 settembre piazza Gae Aulenti , nel centro di Milano, si trasforma nella Sala del Trono della Fortezza Rossa , pronta ad accogliere il nuovo Re.

Ma c’è di più: i fan che non si sentiranno pronti a salire sul trono e dare prova della loro conoscenza, potranno comunque immergersi nel mondo di Westeros con un’acconciatura in perfetto stile Targaryen, grazie alla collaborazione di un hair stylist e all’aiuto di qualche sfavillante accessorio. Il loro selfie sul trono sarà ancora più regale.

La serie House of the Dragon, che ha debuttato il 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e di cui è stata da poco annunciata la seconda stagione, è ispirata al romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, co-creatore e fra i produttori esecutivi insieme agli showrunners Ryan J. Condal e Miguel Sapochnik, ed è ambientata 200 anni prima degli eventi della serie madre Game of Thrones.

La serie si concentra sulla “Danza dei Draghi”, la battaglia per la successione al Trono di Spade. Quando re Viserys I (Paddy Considine) tenta di nominare sua erede la giovane figlia, la principessa Rhaenyra (Milly Alcock da giovanissima, Emma D’Arcy da adulta), incontra l’opposizione di chi, a corte, avrebbe preferito un erede maschio, suo fratello minore Daemon Targaryen (Matt Smith). Da qui in avanti le cose però si complicano, fino ad arrivare a un sanguinoso scontro per il potere: chi salirà alla fine sul trono?

L’appuntamento è tutti i lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, seguita il lunedì successivo dalla versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW.