Doctor Who: la star di EastEnders Rose Ayling-Ellis si unisce al cast

Possibile nuovo ingresso nel cast di Doctor Who? Alcuni indizi social danno per imminente l’arrivo di Rose Ayling-Ellis, star di EastEnders, all’interno della serie tv con Ncuti Gatwa Condividi

Nuova avventura lavorativa in vista per l'attrice Rose Ayling-Ellis? La 27enne ha annunciato che lascerà il suo ruolo di Frankie Lewis nella longeva soap opera EastEnders, una parte ottenuta nel 2020 e che sta per abbandonare dopo due anni. L'artista ha rivelato di essere stata già scritturata per un'altra opera e tutti gli indizi sembrano portare a un suo insediamento in Doctor Who.

Rose Ayling-Ellis in Doctor Who? approfondimento Neil Patrick Harris sarà il più grande nemico di sempre del Doctor Who In un’intervista concessa al The Mirror, Rose Ayling-Ellis si è trincerata dietro un “no comment” in merito al suo nuovo ingaggio. Tuttavia, in rete ci sono degli indizi social che farebbero pensare al suo ingresso in Doctor Who. L’attrice, infatti, di recente ha iniziato a seguire Ncuti Gatwa, che sarà il 14° Doctor Who prendendo il posto di Jodie Whittaker. Inoltre, Rose Ayling-Ellis ha messo un “segui” anche a Russell T. Davies e Andy Priori, rispettivamente showrunner e direttore del casting di Doctor Who. Tutto questo, quindi, fa pensare a un suo imminente arrivo nel mondo di questa serie tv, una circostanza che sarebbe accolta favorevolmente dai suoi tanti fan. Su Twitter, infatti, è arrivata una pioggia di commenti verso Rose Ayling-Ellis, con un ragazzo che ha scritto che addirittura “piangerà dall’emozione” o un altro che “potrebbe svenire per l’eccitazione se tutto questo si realizzerà”.

L’addio di Rose Ayling-Ellis a EastEnders GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv A inizio agosto Rose Ayling-Ellis ha annunciato il suo addio a EastEnders, dicendosi però “eccitata e pronta per nuove sfide”. Ella è stata la prima artista non udente ad avere un ruolo regolare in una soap opera, essendo tra l’altro uno dei personaggi più importanti come Frankie Lewis, che nel corso delle puntate ha scoperto di essere la figlia di Mick. Rose Ayling-Ellis ha già girato le scene finali e il ritiro è previsto nelle puntate che andranno in onda questo autunno. L’attrice ha dichiarato di aver adorato di far parte del cast per tutto questo tempo, ma al tempo stesso era giusto lasciare per cimentarsi in nuove sfide. A salutarla anche Chris Clenshaw, produttore esecutivo di EastEnders che ha affermato: “Ho avuto il piacere di lavorare con Rose solo per un breve periodo, ma per noi è sempre stata un’incredibile risorsa. È una vera pioniera e le auguriamo ogni successo possibile”. L’attrice, non udente dalla nascita, nel corso degli anni è diventata anche una testimonial d’eccezione per chi si trova nella sua stessa condizione, posando anche in alcune campagne pubblicitarie.