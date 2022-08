The Continental, la serie tv prequel di John Wick arriverà nel 2023

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La serie prequel di John Wick, The Continental, si trasferisce da Starz a Peacock. L'insolita mossa arriva più di quattro anni dopo che il progetto era stato presentato per la prima volta dalla rete via cavo premium. Peacock ha recentemente acquisito i diritti per i film di John Wick e l’acquisizione di The Continental è apparso così quasi naturale. La serie esplorerà la storia dell'origine e i meccanismi interni dell'esclusivo Continental Hotel, un fulcro dell'universo di John Wick che funge da rifugio per gli assassini. Raccontato dal punto di vista del direttore dell'hotel, un giovane Winston Scott, interpretato da Colin Woodell, basato sul personaggio di Ian McShane nei film, viene trascinato nella New York del 1975 per affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Nel tentativo di prendere il controllo dell'iconico hotel, che funge da punto di incontro per i più pericolosi criminali del mondo, Winston traccia un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo di New York.