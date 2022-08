Emmy Awards 2022, il conduttore sarà Kenan Thompson

Serie TV

I premi più prestigiosi per le serie tv sono giunti alla 74ª edizione. Nella giornata di martedì 12 luglio sono state ufficializzate le nomination e, concentrandoci solo su quelle trasmesse da Sky e NOW, a dominare le candidature ci sono Succession e The White Lotus, entrambe di HBO e rispettivamente con 25 e 20 nomination. La consegna dei premi avverrà nella tra il 12 e il 13 settembre. Andiamo a elencare tutte le serie tv visibili su Sky candidate agli Emmy

La miniserie The White Lotus, ambientata in un esclusivo resort delle Hawaii, ha avuto uno straordinario successo tanto da raggiungere le 20 nomination agli Emmy Awards. La seconda stagione di The White Lotus, in arrivo nei prossimi mesi, è stata girata in Italia, precisamente a Taormina