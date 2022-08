Nella prossima stagione di ABC, emittente degli Stati Uniti d’America, uscirà una nuova serie tv basata sulla saga letteraria Will Trent di Karin Slaughter. A interpretare il protagonista sarà il portoricano Ramon Rodriguez Condividi

Annuncio ufficiale da parte dell'emittente statunitense ABC. È in lavorazione una nuova serie tv intitolata Will Trent, basata sulla serie degli omonimi romanzi di Karin Slaughter. Inizialmente, era stato progettato un episodio pilota a febbraio per capire che tipo di risposta avrebbe avuto tra il pubblico. Invece, come riportato da Variety, si è deciso di passare direttamente alla produzione della serie tv completa, che dovrebbe debuttare a metà stagione del palinsesto ABC nel 2023.

Trama e cast di Will Trent

Will Trent è incentrato sulle azioni dell'agente speciale omonimo facente parte del Georgia Bureau of Investigations (GBI). L'uomo ha avuto un'infanzia decisamente complicata, essendo stato abbandonato alla nascita e aver subìto diverse angherie durante l'adolescenza all'interno del sistema di affidamento di Atlanta. Diventato agente, però, Will è determinato a far sì che la sua storia non si ripeta, battendosi affinché nessun altro bambino venga abbandonato o maltrattato. Will risulta essere l'agente più importante del GBI, tanto da avere il tasso di cattura più alto di tutto il Dipartimento. Il protagonista Will Trent è interpretato da Ramon Rodriguez, affiancato da Erika Christensen che presta il volto ad Angie Polaski. Inoltre, ci sono anche Iantha Richardson come Fatih Mitchell, Sonja Sohn nei panni di Amanda Wagner e Jake McLaughlin nelle vesti di Michael Ormewood. Liz Heldens e Dan Thomsen sono i produttori esecutivi insieme a Karin Slaughter. Tra gli altri progetti della ABC, c'è la serie comica Not Dead Yet con Gina Rodriguez, oltre a uno spin-off di The Rookie con Niecy Nash-Betts e il drama Alaska Daily con protagonista Hilary Swank. Annullata, invece, la produzione di The Son-in-Law e di un altro progetto senza titolo che sarebbe stato diretto da Kay Oyegun.



La carriera di Ramon Rodriguez Il protagonista di Will Trent, Ramon Rodriguez, è un attore portoricano che ha debuttato al cinema nel 2005 con il film Carlito’s Way – Scalata al potere. Tra le pellicole più importanti alle quali ha partecipato, con un ruolo marginale, c’è senza dubbio Transformers – La vendetta del caduto del 2009 diretto da Michael Bay dove interpretava Leo. Per quanto concerne le serie tv, invece, le parti più ricorrenti le ha avute in Day Break e in Gang Related, dove lo abbiamo visto in 13 episodi in entrambe le opere. L’ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 2018 in 5 puntate di The Affair – Le relazioni pericolose.