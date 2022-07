Breaking Bad, le statue di Walter e Jesse arrivano ad Albuquerque

Serie TV

Bryan Cranston ieri e oggi: ecco com'è cambiato l'attore. FOTO

'Your Honor', la nuova serie tv con protagonista Bryan Cranston, debutterà su Sky Atlantic mercoledì 24 febbraio alle 21.15 (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW TV): ecco com'è cambiato l'attore nel corso della sua carriera

Bryan Lee Cranston (nato a Los Angeles il 7 marzo del 1956) è senza dubbio uno dei volti più noti della serialità statunitense contemporanea. Prima di diventare il protagonisti di Your Honor, infatti, è stato nientemeno che il protagonista del titolo cult Breaking Bad. Qualcuno ha detto Walter White? Qualcuno ha detto Heisenberg?

Non solo tv: Cranston, infatti, si dedica molto anche al teatro, e oltre a Emmy e Golden Globe nel corso della sua carriera ha vinto anche dei Tony Award (due per la precisione), l'ultimo dei quali nel 2019 per lo spettacolo Network.