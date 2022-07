She-Hulk: Attorney at Law, il nuovo trailer con Tatiana Maslany

Anche quest’anno, il Comic-Con è stato particolarmente prolifico per gli amanti dei film fantasy. Alla convention più importante dedicata ai film e al mondo dei fumetti, infatti, è stato presentato anche l’ultimo prodotto della serie Marvel, She-Hulk: Attorney at Law . La serie tv, facente parte di una saga, narra le avventure della versione femminile di Hulk, interpretata da Tatiana Maslany . Anche in questo caso, gli sceneggiatori fanno muovere i loro personaggi in un mondo parallelo in cui esistono umani dotati di superpoteri, persone insospettabili che all’occorrenza sono in grado di sfoderarli per sconfiggere il male e salvare il pianeta. Tatiana Maslany è già nota al grande pubblico per aver recitato nella serie tv Orphan black.

Chi è She-Hulk

Tatiana Maslany interpreta l'avvocato Jennifer Walters ed è specializzata in casi che vedono come protagonisti i superumani, ossia le persone dotate di poteri soprannaturali. All’inizio della sua vita, Jennifer Walters non ne era fornita ma quando riceve una trasfusione di sangue da suo cugino Bruce Banner, qualcosa in lei cambia e scopre di potersi trasformare nella poderosa She-Hulk. Si apre davanti a lei un mondo di prospettive completamente nuove e lei stessa dovrà fare i conti con i suoi nuovi superpoteri ai quali non è abituata, riuscendo a trovare il giusto bilanciamento tra la sua vita professionale come avvocato e quella come supereroina con l’obbligo morale di salvare il pianeta e sconfiggere il male. Le sue avventure e la ricerca di un equilibrio sono il fil rouge del film che verrà rilasciato per la prima volta sulla piattaforma Disney Plus tra meno di un mese, il prossimo 17 agosto. Saranno in tutto 9 episodi della durata di 30 minuti ciascuno e saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.