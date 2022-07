All or Nothing: Arsenal – Il trailer della serie tv

Dal 4 agosto su Amazon Prime Video i nuovi episodi della serie All or Nothing, dedicati alla formazione inglese dell’Arsenal (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Condividi

Continua la serie di documentari sportivi prodotti da Amazon Prime Video dedicati alle formazioni sportive più rappresentative di ogni sport, che si arricchisce con il nuovo capitolo All or Nothing: Arsenal. La voce narrante di questo capitolo sarà quella di Daniel Kaluuya, attore e tifoso dell'Arsenal, così come già fatto da Tom Hardy per la stagione sui Tottenham Hotspur.

All or Nothing: Arsenal, il trailer approfondimento Le migliori serie TV da vedere a luglio 2022. FOTO Gli episodi saranno in tutto 9 e saranno concentrati sulla stagione 2021/2022 dell’Arsenal, una delle principali compagini della Premier League. I primi tre episodi di All or Nothing: Arsenal verranno rilasciati il prossimo 3 agosto e saranno disponibili sulla piattaforma anche nel nostro Paese (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La formazione londinese dei Gunners è stata seguita sia sui campi da gioco che fuori, le telecamere, come tradizione del programma, sono entrate fin dentro gli spogliatoi, luogo storicamente inviolabile e sacro per le squadre di calcio. Negli episodi verranno mostrati anche gli allenamenti della squadra e non mancheranno i momenti di difficoltà, proprio per fornire un racconto sincero e realistico della vita dei calciatori nelle grandi squadre. Entro agosto, Amazon Prime Video rilascerà tutti gli episodi della serie, suddivisi in pacchetti di tre alla volta ogni sette giorni. Il secondo rilascio avverrà l’11 agosto e il terzo, l’ultimo, il 18 agosto.

All or Nothing: Arsenal, gli episodi salienti Nel documentario sportivo prodotto da 72 Films, con produttori esecutivi Mark Raphael, Clare Cameron e John Douglas, lo spettatore troverà il racconto di alcuni degli episodi maggiormente segnanti per la formazione dell’Arsenal nel periodo di riferimento nel quale è stata girata la serie. Infatti, la produzione ha deciso di seguire non solo il percorso sportivo dentro e fuori dal campo, ma anche gli eventi accessori, quelli dalla connotazione più manageriale, che hanno scandito la stagione in oggetto. Nel capitolo dedicato all’Arsenal, quindi, si vedrà il dietro le quinte, con le dinamiche accessorie, del clamoroso abbandono da parte di Pierre-Emerick Aubameyang, capitano dei Gunners, che ha deciso di lasciare la formazione dopo un violento litigio con Mikel Arteta, allenatore della squadra. All or Nothing, il filone sportivo di Amazon Prime Video È un filone cominciato nel 2016 con il documentario All or Nothing: una stagione con gli Arizona Cardinals, formazione della National Football League, che ha riscosso un successo talmente grande da convincere i produttori a proseguire nella produzione, coinvolgendo formazioni sportive di varie categorie e discipline. Sono stati posti i focus sul football americano, sul calcio, sul rugby a 15 e sull’hockey su ghiaccio, con risultati sempre ottimi. Anche una formazione italiana è stata coinvolta nel progetto: la Juventus, infatti, è stata la squadra protagonista del documentario dedicato al calcio nel 2021. All or Nothing: Juventus è stato l’unico capitolo dedicato a una formazione non inglese. Amazon Prime Video tornerà a occuparsi delle squadre di Premier League con il nuovo capitolo All or Nothing: Arsenal, del quale è stato diramato il primo trailer.