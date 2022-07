Stranger Things 4, Metallica duettano con Eddie in un video su TikTok

Ha raggiunto la bellezza di 1,9 milioni di like il duetto ideale condiviso sul social di video in cui la mitica band metal omaggia Eddie Munson, il personaggio della serie televisiva di Netflix. Con lo schermo diviso, si vedono James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo del gruppo heavy metal eseguire il loro brano "Master of Puppets" accanto alle scene della sequenza del riff di Eddie

Il gruppo heavy metal statunitense aveva già ringraziato la serie con un lungo messaggio in cui spiegavano di essere onorati per quella scelta stilistica, musicale e anche diegetica (la loro "Master of Puppets" fa proprio parte della trama, non è “soltanto” colonna sonora. Un po’ come era già accaduto per "Running Up That Hill” di Kate Bush, come analizzeremo nell’ultimo paragrafo). Il video del duetto ideale tra Metallica ed Eddie conta per adesso già 1,9 milioni di Mi piace. Secondo le classifiche rock di iTunes, la canzone ha raggiunto la posizione numero 1 la scorsa settimana, grazie alla serie più popolare del momento. Potete guardare il video di TikTok in cui James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo dei Metallica “duettano” idealmente con il personaggio di Eddie di “Stranger Things” nel filmato che trovate in fondo a questo articolo.

Venerdì 8 luglio la band heavy metal più celebre della storia, i Metallica, hanno “duettato” su TikTok con Eddie Munson (interpretato dall’attore Joseph Quinn), riproducendo la scena eroica contro i pipistrelli, quella in cui il personaggio suona il riff di chitarra della canzone del 1986 della band: "Master of Puppets", dal loro album omonimo. Nel video di TikTok James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo eseguono la canzone, con lo schermo del video splittato in cui si vedono da un lato i Metallica suonare live e dall’altro le scene della sequenza di “Stranger Things”, con "Master of Puppets" massima protagonista. Correda il video la didascalia "Eddie, questo è per te!”.

La quarta stagione di “Stranger Things” sta riportando in auge un sacco di classici di quel decennio. Il primo caso di rispolverata musicale targata Eighties ha coinvolto la hit di Kate Bush "Running Up That Hill”. Come riporta il sito web del magazine Fortune, la cantante pop britannica avrebbe guadagnato la bellezza di 2,3 milioni di dollari dalla canzone (pubblicata per la prima volta nel 1985 e ora ritornata in classifica). In un episodio della quarta stagione, "Running Up That Hill” è stata usata durante una scena in cui il personaggio di Max si ritrova ad affrontare il cattivo, Vecna.

Se ultimamente vi capita di sentire a destra e manca sonorità anni Ottanta, sappiate che non sono acufeni inzuppati nel latte in cui galleggiano le madeleine proustiane della vostra infanzia: è tutto vero,

Canzoni riportate in auge non solo come parte della colonna sonora



Tante serie televisive utilizzano brani del passato per la propria colonna sonora, tuttavia non si tratta di casi eclatanti per cui i pezzi tornano a girare su ogni radio e su ogni account di Spotify. Nel caso di “Stranger Things” a fare la differenza è il fatto che le canzoni non sono semplicemente parte della soundtrack: si tratta di brani musicali che entrano a pieno titolo nella diegesi dello show. "Running Up That Hill” non è solo una canzone che si sente in sottofondo: fa parte della sceneggiatura, è la canzone-salvagente, il brano-antidoto che spezza l’incantesimo mentale e salva Max dall’influenza malefica di Vecna.

Alla stessa maniera "Master of Puppets" non viene impiegata soltanto come brano del tappeto sonoro della serie: diventa anch'essa un mezzo con cui raccontare, si trasforma in uno strumento di lotta dei personaggi, in un'arma con cui Eddie combatte i pipistrelli.

Questo utilizzo della musica è innovativo e rivoluziona il rapporto tra colonna sonora e colonna visual. Grazie al caso della quarta stagione di “Stranger Things”, probabilmente d'ora in poi le soundtrack verranno viste (e ascoltate) in maniera diversa.

La scelta di "Master of Puppets"



"È stato un altro di quei momenti in cui dici ‘deve essere quella canzone’”, ha raccontato Nora Felder, la music supervisor di “Stranger Things” a cui si deve il grande revival di Kate Bush, dei Metallica e di tanti altri artisti e pezzi cult targati Eighties. “Questa parte della storia era molto attesa, si sapeva sarebbe stata cruciale ed elettrizzante, in cui Eddie si erge a quella che è la battaglia più importante della sua vita”, aggiunge Felder, che ha detto fuori dai denti che nessun’altra canzone è stata considerata per quella scena: volevano assolutamente quella.

E, un po’ come accaduto con Kate Bush, anche in questo caso ai Metallica è stata spiegata la scena nei minimi dettagli. E, sempre come è accaduto per Bush, i Metallica hanno detto un sonoro sì alla produzione di “Stranger Things” anche perché loro stessi sono grandi fan della serie.

Inoltre la loro “The Four Horsemen” era già apparsa nella seconda stagione dello show, facendo capire al gruppo metal quanta potenza abbia quel prodotto, capace di ricatapultarli nelle top ten dopo quarant’anni dall’uscita delle canzoni utilizzate.

Felder confessa che è stato lo stesso Joseph Quinn - l’attore che interpreta Eddie Munson - a suonare la chitarra: “Ci ha messo un po' a imparare ma è proprio lui. Pensiamo tutti abbia fatto un ottimo lavoro”.



