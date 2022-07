Nicholas Cage, in lavorazione la serie Highfire

Un drago appassionato di vodka e di Flashdance: ecco chi è Nicolas Cage in Highfire, dall’omonimo romanzo di Eoin Colfer Condividi

Highfire è uno dei romanzi di maggior successo degli ultimi anni. Scritto dall'autore irlandere Eoin Colfer, il libro verrà presto trasposto in una versione serial tv con l'interpretazione di Nicolas Cage, che presterà la sua voce a un drago disilluso. Il progetto è in cantiere da anni ma ora sembra che stia per vedere la luce, anche se ha recentemente cambiato casa di produzione, passando da Amazon prime video a Paramount+.

Highfire, il drago amante della vodka approfondimento Tanti auguri Nicolas Cage Il protagonista del romanzo di Colfer è un drago che trangugia grandi quantità di vodka per trascorrere il suo tempo mentre guarda la tv via cavo. Nel mondo parallelo di Highfire, c’è stato un periodo in cui i draghi dominavano il pianeta, ma ora il protagonista è costretto a vivere la sua esistenza relegato a Honey Island Swamp Highfire con il nome di Vern. È un amante di Flashdance e nelle pagine del libro emerge una personalità piuttosto introversa, che preferisce trascorrere le sue giornate in solitaria in Louisiana. Questo non significa che il vecchio Vern sia un tipo tranquillo, anzi. Il drago immaginato da Eoin Colfer è in grado di mostrare anche il suo lato più violento se necessario, anche e soprattutto come difesa della propria vita e della propria reale identità. Vern vive un’esistenza di sottrazione, almeno durante il giorno, quando si nasconde tra gli alligatori e tenta il tutto per tutto per sopravvivere. Ma la sua vita cambia radicalmente quando incontra Squid, un adolescente di razza umana che, per qualche motivo, è coinvolto in malaffari con la mafia locale. Da quel momento i due si affiancano l’un l’altro in quella che diventa una vera e propria amicizia di sopravvivenza.

L’adattamento tv di Highfire affidato a Davey Holmes approfondimento Nicholas Cage e Riko Shibata aspettano il primo figlio insieme Per realizzare la serie tv Highfire si è deciso di affidare la regia a Davey Holmes, giovane cineasta che ha alle spalle già importanti produzioni come Epix Get Shorty e Shameless, solo per citarne due tra le più conosciute. Nella sua trasposizione televisiva, il romanzo cercherà di mantenere tutte le caratteristiche peculiari della trama, quindi la storia sarà intessuta tra i generi fantasy, crime e thriller. La figura del drago verrà realizzata in maniera completamente digitale e, stando alle prime indiscrezioni trapelate dalla rete, è probabile che si utilizzerà la tecnologia computer generated imagery, che sfrutta le animazioni in 3D per creare figure realistiche che vengono impiegate nel cinema e nei videogiochi. Tuttavia, non è da escludersi che Nicolas Cage possa anche interpretare il personaggio di Vern in motion capture, per dare al personaggio un aspetto ancora più realistico.

Curiosità su Nicolas Cage Non tutti sanno che Nicolas Cage è in realtà lo pseudonimo di Nicolas Kim Coppola. Il suo cognome di sicuro non è nuovo agli amanti del cinema e non solo: l’attore, infatti, è il nipote di Francis Ford Coppola, nonché cugino di Sofia Coppola. In gioventù decise di cambiare il suo cognome proprio per non essere associato al suo illustre, e probabilmente ingombrante, parente. Una scelta premiata da una carriera straordinaria.