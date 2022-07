Ant-Man nell’ultima puntata di Ms. Marvel

approfondimento

Ms. Marvel, i character poster della commedia in arrivo su Disney+

Per chi non lo sapesse, “easter egg” significa letteralmente “uovo di Pasqua”, ma in ambito cinematografico è un’espressione che si riferisce a una sorpresa che si trova in un film. Per essere più chiari, un easter egg è una citazione di un’altra pellicola all’interno di un lungometraggio o cortometraggio (è indifferente). Per quanto concerne l’ultima puntata di Ms. Marvel, è presente una scena dove c’è un chiaro riferimento all’eroe Ant-Man. Infatti, quando Kamala si trova alla stazione dei treni, vede un gigantesco murale che raffigura l’Uomo-Formica. Christopher Glass, scenografo di Ms. Marvel, ha rivelato di aver contattato una serie di artisti di strada per ricreare il murale di Ant-Man, che abbiamo visto nell’ultima puntata in cui Kamala Khan e sua madre Muneeba volano in Pakistan per visitare la propria famiglia. Un viaggio che permette all’eroina di scoprire qualcosa in più sui suoi poteri. Le scene, tuttavia, sono state girate in Thailandia a causa della situazione politica in Pakistan.