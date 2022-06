Chloe - Le maschere della verità: cosa c'è da sapere sulla serie tv

In una stagione che si conferma ricca di contenuti televisivi ad alto livello di suspense, Chloe - Le maschere della verità , disponibile su Prime Video dal 24 giugno, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, sta catturando l'attenzione del pubblico della tv in streaming confermando il talento di Alice Seabright , già dietro la macchina da presa per alcuni episodi di Sex Education, che di questo titolo è ideatrice, scrittrice e regista.

Chloe - Le maschere della verità: la trama

Realtà e illusione sono legati più che mai in Chloe - Le maschere della verità, un racconto ambientato in epoca contemporanea e che riflette tutte le nevrosi e le frustrazioni del presente in cui i soggetti più deboli sono costretti a confrontare costantemente le proprie esistenze con quelle degli altri attraverso i social media.

Al centro della vicenda c'è Becky Green (interpretata dall'ottima Erin Doherty, già apparsa in The Crown stagioni 3 e 4 nei panni della principessa Anna), una ragazza che vive in periferia in condizioni precarie, senza amici e con una madre con un principio di demenza da accudire. Becky è ossessionata dall'esistenza perfetta ed effervescente di Chloe Fairbourne (l'attrice Poppy Gilbert) che, all'improvviso, annuncia il suo suicidio online e scompare dalla scena permettendo a Becky di assumere una nuova identità e infiltrarsi nella cerchia di amici di Chloe cominciando a indagare a fondo su una realtà tranquilla solo in apparenza. Anche Becky, però, ha dei trascorsi tormentati che finiscono col riemergere nonostante la ragazza fatichi a tenerli nascosti. Il gioco si infittisce quando nella dinamica tra le due donne, una presente e l'altra assente, spuntano nuovi personaggi, tra cui l'inconsolabile compagno di Chloe e Josh, molto preso dalla ragazza.