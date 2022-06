La Brea: trama, cast e trailer della serie tv di fantascienza

La Brea è una serie televisiva di fantascienza dove un gruppo di persone cadute in una voragine lottano per la sopravvivenza

La Brea è una nuova serie tv di fantascienza prodotta dalla Universal Television, in associazione con Keshet Studios e diretta da David Appelbaum , che figura anche nelle vesti di produttore esecutivo insieme ad Alon Shtruzman, Rachel Kaplan, Bryan Wynbrandt, Avi Nir, Peter Traugott, Steven Lilien, Adam Davidson, Arika Lisanne Mittman e Ken Woodruff. Le vicende si svolgono al centro di Los Angeles, scossa da un’improvvisa voragine che si è aperta e ha trascinato giù persone ed edifici della zona. Alla fine di questo buco, però, c’è una terra primordiale ricca di insidie, con i presenti che faranno di tutto per sopravvivere mentre coloro rimasti su cercano di capire perché sia avvenuto tutto questo.

Il trailer de La Brea

Il primo trailer della serie tv è stato pubblicato il 6 ottobre 2021. Nel video, dalla durata di poco più di un minuto e mezzo, vediamo questa grande voragine venutasi a creare, all’interno della quale le persone cadute lottano contro esseri spaventati e altre minacce ignote. La voragine de La Brea non è un luogo che esiste realmente, ma s’ispira ai pozzi di catrame intorno ai quali si è formato Hancock Park a Los Angeles. Per chi non lo sapesse, quel posto è rinominato a livello internazionale per paleontologici e archeologici. In spagnolo, invece, la parola “brea” significa bitume, che in un certo senso rimanda ai pozzi di catrame e alle insidie che portano qualora dei passanti dovessero arrivare nelle loro vicinanze.