Colin Farrell, in arrivo la serie Sugar per Apple TV+

Continuano le riprese dell'attesissimo The Batman, film che vede Robert Pattinson nei panni dell'Uomo pipistrello e Collin Farrell, che interpreta il villain più celebre, Pinguino. L'attore irlandese si è sottoposto a un'incredibile trasformazione. Ma non è certo l'ultimo. Anche tanti attori da Oscar hanno dovuto nascondere le loro reali fattezze. Da Charlize Theron a Johnny Depp passando per Matthew McConaughey. Eccone una carrellata: FOTO

Charlize Theron - Oscar anche per l'attrice di origine sudafricana che con il viso deturpato dopo estenuanti ore di trucco e con 15 chili in più, nascose la sua bellezza per interpretare la serial killer Aileen Wuornos in “Monster"