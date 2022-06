Ted Lasso, la terza stagione è stata scritta come se fosse l'ultima

Entro la fine del 2022 dovrebbe uscire la terza stagione di Ted Lasso che, almeno per come è stata scritta, potrebbe essere l’ultima. A rafforzare tale ipotesi sono stati gli attori Brett Goldstein e il protagonista Jason Sudeikis Condividi

Le riprese della terza stagione di Ted Lasso hanno subito dei rallentamenti, ma entro la fine del 2022 dovrebbe uscire ancora su Apple TV+ quella che, a quanto pare, sarà la stagione finale della serie tv (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Durante un'intervista concessa al Sunday Times, infatti, l'attore Brett Goldstein, che in Ted Lasso ha la parte di Roy Kent, capitano della squadra del Richmond ha affermato: "Erano previste tre stagioni, stiamo scrivendo la serie come se fosse l'ultima. Allerta spoiler: muoiono tutti (ride, ndr)". Una dichiarazione che, a primo impatto, potrebbe risultare scherzosa e lo è senz'altro sulla parte dove tutti i protagonisti passeranno a miglior vita. Tuttavia, l'attore Jason Sudeikis, che interpreta il protagonista Ted Lasso ha aggiunto parlando con Eintertainment Weekly: "L'arco delle tre stagioni è quello perfetto".

Uno spiraglio per Ted Lasso approfondimento Ted Lasso 3, iniziate le riprese e annunciata una partnership con Nike Bill Lawrence, sceneggiatore e regista tra i creatori della serie, ha però lasciato aperto un piccolo spiraglio in merito a una prosecuzione della storia. Egli, infatti, ha tirato in ballo Jason Sudeikis affermando che “finché sente che la storia è interessante, non solo dal punto di vista creativo e professionale, ma anche personale, si deve andare avanti”. Insomma, se la terza stagione è stata sviluppata come fosse l’ultima, in realtà molto dipenderà anche dalla volontà del cast e, ovviamente, degli ascolti tv che sono sempre stati soddisfacenti. Per chi non lo sapesse, al centro della vicenda c’è l’allenatore di football americano Ted Lasso, il quale vola in Inghilterra per allenare però una squadra di calcio. Nonostante le difficoltà dovute alla differenza tra i due sport, il tecnico conquisterà il rispetto delle persone che lo circondano. Le prime due stagioni hanno avuto un totale di 22 episodi, di cui 10 nella prima e 12 in quella successiva.

Il cast e i premi vinti per Ted Lasso approfondimento Ted Lasso, Jodi Balfour si unisce al cast della terza stagione Oltre ai già citati Jason Sudeikis e Brett Goldstein, tra gli attori partecipanti ricordiamo la figura femminile di Hannah Waddingham, che interpreta Rebecca Walton proprietaria dell’AFC Richmond. A seguire, ecco Jeremy Swift nei panni di Leslie Higgins, il direttore operativo della squadra. Troviamo anche Phil Dunster come Jamie Tartt, Brendan Hunt nelle vesti dell’allenatore Beard grande amico di Ted Lasso. In conclusione, ricordiamo Nick Mohammed che interpreta Nathan “Nate” Shelley, il magazziniere tuttofare della squadra, e Juno Temple nei panni di Keeley Jones, che lavora per la squadra dell’AFC Richmond come PR. Per la sua interpretazione in Ted Lasso, Jason Sudeikis ha fatto incetta di premi portando a casa il Golden Globe 2021 come Miglior attore in una serie commedia o musicale, ripetendosi anche nel 2022. Jason Sudeikis, inoltre, ha ottenuto sempre nella categoria Miglior attore protagonista in una serie tv commedia/comica un Premio Emmy, un Critics’ Choice Awards e uno Screen Actors Guild Awards, tutti riconoscimenti che risalgono al 2021.