Fargo 5, John Hamm, Juno Temple e Jennifer Jason Leigh nel cast

IL CURRICULUM DEI PROTAGONISTI

Intanto i fan della serie hanno di che ben sperare anche solo a leggere i nomi annunciati per il cast. Juno Temple, nominata a un Emmy nel 2021 per Ted Lasso, è attualmente sul piccolo schermo in America con The Offer su Paramount+. John Hamm è reduce dallo straordinario successo di Top Gun: Maverick, anche se il suo ruolo più iconico è probabilmente quello di Don Draper in Mad Men, per cui ha vinto un Emmy. Jennifer Jason Leigh, una nomination agli Oscar come migliore attrice non protagonista per The Hateful Eight di Quentin Tarantino, è reduce dalla quarta stagione di Atypical su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).